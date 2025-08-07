Adolescentes são encontrados no cemitério após praticar assalto no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - A equipe da Rotam realizou a apreensão de dois adolescentes suspeitos de cometer um assalto. A dupla foi encontrada no cemitério de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, nesta terça-feira (05).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes da Rotam realizavam um patrulhamento pela Avenida Antônio Silveira Brasil quando os policiais observaram a movimentação de dois indivíduos dentro do cemitério que tentaram se esconder após perceber a presença da viatura. Diante da suspeita, os policiais realizaram a abordagem dos suspeitos.

Durante a abordagem, a equipe identificou um dos menores como um dos suspeitos de realizar um roubo utilizando uma arma na noite da segunda-feira (04). Indagado sobre a situação, o menor disse que estavam se escondendo porque sabia que estava sendo procurado pelo referido roubo, mas que ele já havia devolvido o aparelho celular da vítima. Questionado sobre as armas, entregou dois simulacros de pistola aos policiais.

Frente aos fatos, os menores foram apreendidos juntamente com os simulacros sendo encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. A equipe do Conselho Tutelar foi acionada para acompanhar o procedimento.