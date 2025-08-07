8°C 22°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Adolescentes são encontrados no cemitério após praticar assalto no Norte Pioneiro

Policiais encontraram dois simulacros de arma de fogo em posse dos menores que confessaram o crime

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
07/08/2025 às 15h27 Atualizada em 07/08/2025 às 15h32
Adolescentes são encontrados no cemitério após praticar assalto no Norte Pioneiro
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - A equipe da Rotam realizou a apreensão de dois adolescentes suspeitos de cometer um assalto. A dupla foi encontrada no cemitério de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, nesta terça-feira (05).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os agentes da Rotam realizavam um patrulhamento pela Avenida Antônio Silveira Brasil quando os policiais observaram a movimentação de dois indivíduos dentro do cemitério que tentaram se esconder após perceber a presença da viatura. Diante da suspeita, os policiais realizaram a abordagem dos suspeitos.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Durante a abordagem, a equipe identificou um dos menores como um dos suspeitos de realizar um roubo utilizando uma arma na noite da segunda-feira (04). Indagado sobre a situação, o menor disse que estavam se escondendo porque sabia que estava sendo procurado pelo referido roubo, mas que ele já havia devolvido o aparelho celular da vítima. Questionado sobre as armas, entregou dois simulacros de pistola aos policiais.

Frente aos fatos, os menores foram apreendidos juntamente com os simulacros sendo encaminhados a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. A equipe do Conselho Tutelar foi acionada para acompanhar o procedimento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Furtos aconteceram entre terça-feira (05) e esta quinta-feira (07). Foto: Divulgação
SÉRIE DE FURTOS Há 3 horas

Suspeito se passa por cliente e faz vários furtos em lojas de Wenceslau Braz

Homem usa conversa e familiaridade para distrair vendedores e furtar produtos discretamente

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 5 horas

Homem é preso após agredir a namorada adolescente e sua avó idosa

Caso foi registrado em Bandeirantes e as duas vítimas tiveram que receber atendimento médico

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 6 horas

Idoso sofre tentativa de extorsão após receber fotos nuas pela internet

Homem contou que recebeu fotos intimas de uma mulher que passou a exigir dinheiro para não denunciar o caso a polícia

 Foto: Divulgação PCPR.
NORTE PIONEIRO Há 6 horas

Polícia prende sete pessoas que falsificavam cervejas no Norte Pioneiro

Grupo atuava em Cambará comprando bebida barata e substituindo os rótulos por marcas famosas

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 1 dia

Alunos são flagrados fumando maconha em banheiro de escola da região

Situação foi registrada em um Colégio Estadual da cidade de Ribeirão do Pinhal

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados