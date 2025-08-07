8°C 22°C
Homem é preso após agredir a namorada adolescente e sua avó idosa

Caso foi registrado em Bandeirantes e as duas vítimas tiveram que receber atendimento médico

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
07/08/2025 às 15h11
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra 

BANDEIRANTES - Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (06) acusado de agredir a namorada e a avó da jovem. O caso foi registrado no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, por volta das 10h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de lesão corporal registrada em via pública. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, uma jovem de 17 anos passou a relatar que ela e sua avó, uma idosa de 72 anos, estavam andando pela região Central quando foram surpreendidas pelo namorado da adolescente, um jovem de 22 anos. Os dois tiveram uma discussão e o suspeito jogou um capacete contra a adolescente atingindo sua boca e causando ferimento. Em seguida, o suspeito ainda empurrou a idosa que sofreu uma queda.

Diante da situação, os policiais foram até a casa das vítimas, pois elas temiam que o suspeito estivesse na residência esperando pelas duas, mas ele não foi encontrado. Ainda durante as diligências, a equipe recebeu informações de que o agressor estava próximo ao Banco do Brasil, local onde ele foi encontrado.

Frente aos fatos, o agressor foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

