Idoso sofre tentativa de extorsão após receber fotos nuas pela internet

Redação - Folha Extra

SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - Um idoso foi vítima de uma tentativa de extorsão após receber fotos intimas, os famosos nudes, em seu celular. O caso foi registrado no município de São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro, nesta terça-feira (05).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, um homem de 66 anos compareceu ao destacamento para denunciar estar sendo vítima de uma tentativa de extorsão. Segundo os relatos do idoso, uma pessoa se passando por uma mulher lhe enviou fotos e vídeos íntimos em seu celular, sendo que depois passou a pedir dinheiro dizendo que iria denunciar ele para polícia por ter vazado as fotos.

Além disso, o homem também contou aos policiais que um outro número entrou em contato com ele informando que era um delegado da Polícia Civil que iria fazer um acordo para que ele não fosse preso. Para isso, ele teria que pagar uma quantia em dinheiro.

Frente aos fatos, foi registrado o boletim de ocorrência da situação e a vítima orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.