Polícia prende sete pessoas que falsificavam cervejas no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

CAMBARÁ - A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu sete pessoas durante uma operação que investiga um esquema de falsificação de rótulos de cerveja. A ação ocorreu nesta quarta-feira (6) em Cambará, no Norte Pioneiro do Estado.

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes apreenderam 22,3 mil garrafas de cerveja com rótulos adulterados. Segundo a delegada Renata Cintra, da PCPR, o grupo comprava cervejas de marcas mais baratas e trocava os rótulos por marcas conhecidas, com o objetivo de revender os produtos de forma fraudulenta.

As investigações apontam que a operação do grupo acontecia em um barracão do município desde novembro de 2024. A cerveja era transportada de Londrina em caminhões, recebia os rótulos falsificados em Cambará e, em seguida, era distribuída para os estados de São Paulo e Minas Gerais.

A operação foi batizada de “BOA”, em referência ao agente da PCPR que identificou o esquema e à adulteração realizada nas garrafas. Os sete suspeitos foram presos em flagrante e devem responder pelos crimes de fraude na comercialização de produtos e organização criminosa.

