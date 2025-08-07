8°C 22°C
Polícia prende sete pessoas que falsificavam cervejas no Norte Pioneiro

Grupo atuava em Cambará comprando bebida barata e substituindo os rótulos por marcas famosas

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
07/08/2025 às 14h30
Foto: Divulgação PCPR.

Redação - Folha Extra

CAMBARÁ - A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR), prendeu sete pessoas durante uma operação que investiga um esquema de falsificação de rótulos de cerveja. A ação ocorreu nesta quarta-feira (6) em Cambará, no Norte Pioneiro do Estado.

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes apreenderam 22,3 mil garrafas de cerveja com rótulos adulterados. Segundo a delegada Renata Cintra, da PCPR, o grupo comprava cervejas de marcas mais baratas e trocava os rótulos por marcas conhecidas, com o objetivo de revender os produtos de forma fraudulenta.

As investigações apontam que a operação do grupo acontecia em um barracão do município desde novembro de 2024. A cerveja era transportada de Londrina em caminhões, recebia os rótulos falsificados em Cambará e, em seguida, era distribuída para os estados de São Paulo e Minas Gerais.

A operação foi batizada de “BOA”, em referência ao agente da PCPR que identificou o esquema e à adulteração realizada nas garrafas. Os sete suspeitos foram presos em flagrante e devem responder pelos crimes de fraude na comercialização de produtos e organização criminosa.

A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com investigações em andamento por meio de denúncias anônimas, pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em casos de flagrante, a Polícia Militar pode ser acionada pelo número 190.

