Alunos são flagrados fumando maconha em banheiro de escola da região

Redação - Folha Extra

RIBEIRÃO DO PINHAL - Um jovem de 17 anos foi apreendido após a equipe da Polícia Militar ser acionada para atender uma ocorrência de alunos fumando maconha dentro de uma escola de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro. A ocorrência foi registrada na noite desta terça-feira (05).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h00 os policiais foram acionados para comparecer ao Colégio Estadual Herminia Lupion onde quatro alunos estariam fumando maconha no banheiro da escola. Diante do chamado, os agentes foram a escola para averiguar a situação.

No local, durante a busca pessoal os agentes flagraram um adolescente de 17 anos com uma porção de maconha escondida na boca. Os policiais ainda levantaram informações de que o menor estava envolvido com outros crimes no município.

Frente aos fatos, o menor foi apreendido e encaminhado a delegacia juntamente com a porção de maconha que também foi apreendida.