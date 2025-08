Jovem sofre assédio sexual enquanto entregava currículos

Redação - Folha Extra

ANDIRÁ - Um homem foi preso acusado de assediar sexualmente uma jovem que estava em busca de emprego entregando currículos. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (05) na região Central do município de Andirá, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de assédio sexual. Segundo os relatos da vítima, ela estava entregando currículos quando foi abordada por um indivíduo de bicicleta na Praça Santana. A vítima ainda contou aos policiais que o homem disse palavras de baixo calão e chegou a pegar no pênis enquanto falava com ela. Em seguida, a jovem fugiu assustada em busca de ajuda.

Em seguida, um conhecido da vítima foi até a praça tirar satisfações com o suspeito que admitiu o ato e pediu desculpas. Em posse das características do suspeito, os policiais encontraram o homem que negou os fatos, mas foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.