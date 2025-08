Mulher é presa após cachorro ser encontrado amarrado e com o pescoço em carne viva

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma mulher foi presa na manhã desta terça-feira (05) acusada de praticar maus-tratos contra animais. O crime foi registrado no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, após um cachorro ser encontrado amarrado e com o pescoço em carne viva.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 09h00 os policiais receberam denúncias de que um cachorro estava sofrendo maus-tratos em uma residência situada a Rua Monte Alto e, inclusive, estaria ferido. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais flagraram o animal preso com uma corrente e com o pescoço todo ensanguentado. Uma mulher de 30 anos que se apresentou como tutora do animal ainda tentou amenizar a situação, mas foi presa em flagrante. Também foi constatado que o cachorro estava sem água e sem alimentos.

Frente aos fatos, a mulher foi encaminhada a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Já o cachorro foi recolhido pelo Centro de Recuperação de Cães e Gatos para receber os tratamentos e cuidados necessários.