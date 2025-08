Carreta tomba e motorista morre na PR092

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada desta quarta-feira (06) culminou na morte de um caminhoneiro na rodovia PR092 no trecho que passa por Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. Um homem de 29 anos morreu após a carreta que ele dirigia tombar na rodovia.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente envolveu uma carreta Volvo FH 540 que seguia pela rodovia sentido a BR-369 quando, na altura do km 351, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo tombou sobre a pista. Devido a violência dos impactos, o homem de 29 anos que dirigia a carreta não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipes de socorro estiveram no local prestando atendimento a ocorrência. O corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal). A equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso para remoção do veículo.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.