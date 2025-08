Van que levava pacientes da região para Londrina sofre acidente e deixa oito feridos

Redação - Folha Extra

RIBEIRÃO DO PINHAL - Uma van da secretaria municipal da Saúde de Ribeirão do Pinhal que transportava pacientes para cidade de Londrina se envolveu em um grave acidente de trânsito com um caminhão na manhã desta quarta-feira (06). A situação aconteceu na rodovia PR-862 no trecho que passa por Ibiporã. Oito pessoas ficaram feridas.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a van seguia pela rodovia no sentido crescente quando, na altura do km 07, acabou se envolvendo em uma colisão atingindo a traseira de um caminhão carregado com lenha que estava estacionado no acostamento.

Com a violência do impacto, o motorista da van e sete pacientes ficaram feridos. Eles foram socorridos pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU sendo encaminhados para receber atendimento médico no hospital de Ibiporã. O homem de 61 anos que dirigia a van realizou o teste do etilômetro que resultou em negativo para o consumo de álcool. Já o motorista e o passageiro do caminhão não ficaram feridos.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.