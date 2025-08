Criança liga para polícia após ver o pai espancando sua mãe

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Uma mulher ficou ferida após ser agredida pelo marido. O crime foi registrado no fim da tarde do domingo (03) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, e as filhas do casal presenciaram a mãe sendo espancada pelo pai. Uma das crianças chamou a polícia.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 17h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde uma mulher havia sido agredida pelo marido. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

Chegando ao local, os policiais se depararam com uma mulher ferida sentada na calçada junto com suas duas filhas menores de idade. Indagada sobre a situação, a vítima passou a relatar que teve uma discussão com o marido, momento em que o agressor passou a lhe espancar com socos no peito e na cabeça. A mulher anda contou a equipe que as agressões aconteceram em frente as filhas do casal e só conseguiu escapar porque uma das meninas ligou para polícia e o suspeito fugiu do local.

Frente aos fatos, a mulher foi socorrida e encaminhada ao hospital para receber atendimento médico sendo orientada sobre as providências cabíveis ao caso. Já o suspeito não foi encontrado.