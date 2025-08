Mulher faz churrasco para família, é agredida e vai parar no hospital

Redação - Folha Extra

RANCHO ALEGRE - Uma mulher ficou ferida após levar um soco desferido pelo seu marido. A ocorrência foi registrada na noite do sábado (02) durante um churrasco no município de Rancho Alegre e a vítima foi parar no hospital.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h00 os agentes receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde uma mulher de 24 anos havia dado entrada no hospital após ser agredida. Diante do chamado, a equipe foi até a unidade de Saúde para averiguar a situação. Em contato com a vítima, esta passou a relatar que estava fazendo um churrasco para família quando seu marido ficou agressivo e desferiu um soco contra seu rosto, sendo socorrida por familiares e levada para receber atendimento médico.

Enquanto os policiais registravam o boletim de ocorrência da situação, o suspeito chegou ao hospital. Ele foi abordado e revistado, sendo que nada de ilícito foi encontrado. Na sequência, o agressor recebeu voz de prisão sendo encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.