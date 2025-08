Van com pacientes de Ribeirão do Pinhal fica destruída em grave acidente na PR-862

DA REDAÇÃO/PAIQUERÊ - FOLHA EXTRA

RIBEIRÃO DO PINHAL - Uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro, se envolveu em um acidente na manhã desta quarta-feira (06), ao colidir com um caminhão carregado com madeira no Contorno Norte de Ibiporã, trecho da PR-862, no Paraná. O veículo transportava oito pacientes e o motorista, totalizando nove ocupantes, que seguiam para exames de rotina no Hospital Norte Paranaense (Honpar), em Arapongas.

Com o impacto, a parte frontal da van foi completamente destruída. Apesar da gravidade da colisão, não houve feridos em estado grave. As vítimas sofreram escoriações e ferimentos leves, sendo atendidas no local por equipes de resgate e, em seguida, encaminhadas ao Hospital Cristo Rei, em Ibiporã, para avaliação médica. O motorista do caminhão não se feriu.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve na rodovia para controlar o tráfego e iniciar a apuração das causas do acidente. A pista ficou parcialmente interditada por cerca de uma hora, o que provocou lentidão no trânsito da região.

Até o momento, as circunstâncias exatas da colisão ainda não foram divulgadas oficialmente. O estado de saúde das vítimas é considerado estável.