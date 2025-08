Jaguariaívense é acusada de usar dinheiro da Saúde em amarração para não perder o amante

Redação - Folha Extra

SÃO PAULO - A vice-prefeita do município de Ribeira, interior de São Paulo, está sendo investigada pela suspeita de ter usado mais de R$ 40 mil reais de dinheiro público para pagar um trabalho de amarração amorosa. Juliana Teixeira, que é natural da cidade de Jaguariaíva, teria contratado os serviços de uma vidente para manter o relacionamento com um amante.

Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público, a vice-prefeita que também atua como secretária de Saúde do município teria repassado o valor de R$ 41,2 mil a uma empresa de treinamentos, porém, as investigações apontam que a referida empresa servia como uma ponte para que o dinheiro fosse destinado a uma vidente intitulada “Mentora Samantha”.

Ainda conforme as informações, o caso foi descoberto após a vidente postar os comprovantes de pagamento em uma rede social, o que levantou suspeitas e motivou o início das investigações. Além disso, também foi apurado que o valor teria sido repassado para que a vidente realizasse uma amarração amorosa para que Juliana pudesse manter um relacionamento extraconjugal com um homem que é servidor da prefeitura do município e também já foi funcionário da empresa citada.

Após a repercussão do caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu os contratos da prefeitura com a empresa de treinamentos apontando que a mesma era utilizada como ferramenta para desvio de recursos públicos da Saúde Municipal.

Em nota, Juliana informou que está sendo vítima de uma campanha difamatória que tem como objetivo prejudicar a sua imagem pessoal e política, informando ainda que já tomou as medidas legais para responsabilizar todos os envolvidos na situação. A vice-prefeita continua atuando frente a prefeitura e na secretaria municipal de Saúde.

Já o Ministério Público segue apurando a ocorrência dos crimes de improbidade administrativa, uso indevido de verba pública e enriquecimento ilícito.