Fest Frango movimenta Barra do Jacaré e atrai autoridades da região

Redação - Folha Extra

BARRA DO JACARÉ - O município de Barra do Jacaré, no Norte Pioneiro do Paraná, promoveu no último final de semana a Fest Frango, evento que movimentou a cidade e atraiu moradores de toda a região. A festividade reuniu autoridades, lideranças locais e um grande público, consolidando-se como uma das principais celebrações culturais do município.

Durante os dias de festa, a cidade recebeu a visita de prefeitos de municípios vizinhos, como Régis William (Jaboti), Marcelo Palhares (Jacarezinho), Luiz Eduardo (Pinhalão), Gil Martins (Santo Antônio da Platina) e Hariel Fogaça (Japira). Também esteve presente a presidente da Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná (ATUNORPI), Mara Mello, reforçando o apoio institucional e o incentivo ao turismo regional.

O evento foi marcado por apresentações culturais, atividades para todas as idades e gastronomia típica, tendo como destaque o frango, produto símbolo da festa. A iniciativa buscou valorizar a produção local e incentivar o turismo gastronômico, com participação ativa da comunidade e apoio da administração municipal.

O prefeito de Barra do Jacaré, Fabiano Zanatta, agradeceu o empenho dos envolvidos na organização do evento. “Ver o sucesso do trabalho em equipe de tantas pessoas que se empenharam de corpo e alma para entregar a linda festa que todos viram, me despertaram estes sentimentos”, afirmou o gestor durante o encerramento da festividade.

A Fest Frango integra o calendário oficial de eventos do município e tem ganhado relevância a cada edição, contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural e o desenvolvimento econômico local por meio do turismo e da valorização dos produtores regionais.