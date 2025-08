Paraná vai ganhar o maior porto seco da América Latina

Redação - Folha Extra

FOZ DO IGUAÇU - Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná, contará com a maior estrutura de Porto Seco da América Latina. A pedra fundamental do novo terminal foi lançada na segunda-feira (4) e marca o início das obras que devem transformar a cidade em um dos principais polos logísticos do Mercosul. Com investimento de R$ 500 milhões da empresa Multilog, o novo porto terá capacidade para movimentar até 2 mil caminhões por dia, o que representa um crescimento de 30% em relação à estrutura atual.

Localizado às margens da BR-277, na saída da cidade, o novo Porto Seco ocupará uma área de 550 mil metros quadrados. A previsão é que o terminal entre em operação em dezembro de 2026, sob regime de concessão por 35 anos. O empreendimento deverá gerar 250 empregos diretos e impulsionar o comércio exterior entre Brasil, Paraguai e Argentina.

A nova unidade integra um conjunto de obras de infraestrutura em andamento na região, como a duplicação da Rodovia das Cataratas, a construção da Perimetral Leste e da Ponte da Integração Brasil–Paraguai. Segundo o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o novo terminal vai desafogar o trânsito urbano, melhorando a mobilidade e reforçando o papel estratégico de Foz no escoamento de cargas.

A estrutura contará com 197 mil metros quadrados de pátios de caminhões, 7,2 mil metros quadrados de área coberta para armazenagem e vistoria, além de 600 metros quadrados de câmaras frias com três docas específicas. O projeto inclui ainda sistemas modernos de vigilância, balanças rodoviárias, scanners de inspeção não invasiva, identificação automatizada de veículos e área exclusiva para cargas com dimensões especiais.

A Multilog também planeja a construção de um terminal de contêineres voltado a cargas paraguaias. A proposta é redirecionar parte do escoamento feito atualmente pelo Porto de Montevidéu, no Uruguai, para o Porto de Paranaguá, que fica a 400 quilômetros mais perto de Assunção. A mudança poderá representar economia logística e ganho de competitividade para o comércio regional.

Em 2024, o atual Porto Seco de Foz movimentou 8,6 milhões de toneladas, com receita de US$ 8,6 bilhões. A expectativa é que a nova estrutura dobre essa capacidade, posicionando a cidade como referência nacional em logística alfandegária.