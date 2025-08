Mulher morre na hora após bater carro contra árvore e rodovia da região

Redação - Folha Extra

NOVA FÁTIMA - Um grave acidente de trânsito registrado na madrugada deste sábado (02) tirou a vida de uma mulher de 46 anos. Ela morreu após o carro que ela dirigia colidir contra uma árvore. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (02) na rodovia PR160 trecho que passa por Nova Fátima, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 02h30 e envolveu um automóvel Fiat Pálio com placas de Congonhinhas. Conforme os dados colhidos no local, uma mulher seguia no sentido Nova Fátima a Congonhinas quando, na altura do km 84, perdeu o controle da direção e colidiu o veículo contra uma arvore as margens da rodovia.

Com a violência do impacto, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.