Homem joga carro contra a própria casa após esposa não querer relações sexuais com ele

Homem invadiu a casa com o carro após mulher negar ter relações sexuais com ele, em Sarandi. — Foto: Polícia Militar (PM-PR)

DA REDAÇÃO/G1 PARANÁ - FOLHA EXTRA

SARANDI - Um homem de 43 anos jogou o carro contra a própria casa após a esposa não querer ter relações sexuais com ele. As informações são da Polícia Militar (PM-PR) que atendeu a ocorrência. O caso aconteceu na noite quarta-feira (30), em Sarandi, no norte do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar (PM-PR), a mulher, de 41 anos, contou que o marido chegou bêbado em casa e queria ter relações com ela. Ela disse que ele ficou agressivo após a negativa e quebrou móveis e pertences pessoais.

Em seguida, o homem pegou o carro e invadiu a casa. Uma das paredes do imóvel foi quebrada e o carro ficou com a parte dianteira destruída.

A vítima também contou aos policiais que Robson avançou contra ela com uma faca, mas ela conseguiu ser socorrida pelos filhos.

Logo depois, o homem fugiu em uma moto sem usar capacete, mas foi encontrado pelos policiais e levado para Central de Flagrantes em Maringá.

De acordo com o delegado Wiliam Ribeiro, o homem já tem antecedentes criminais relacionados a casos de violência doméstica e foi preso em flagrante em 2007. Dessa vez, ele vai responder pelos crimes injúria, dano qualificado e ameaça.