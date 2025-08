Governo investe mais de R$ 4 milhões em moradias para famílias dos Campos Gerais

Com R$ 4,4 milhões do Estado, novo residencial de Ponta Grossa beneficia 226 famílias. Foto: Escritório Regional da Cohapar de Ponta Grossa

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

PONTA GROSSA - Ponta Grossa, nos Campos Gerais, acaba de ganhar um novo empreendimento com 226 casas. O Residencial CampoBello Gold, inaugurado nesta quinta-feira (31), é fruto da parceria entre o Governo do Paraná, por meio da Cohapar, Caixa Econômica Federal e Construtora Rottas. Ao todo, o Estado aplicou mais de R$ 4,4 milhões, através do Programa Casa Fácil, para subsidiar 223 famílias.

O aporte estadual de R$ 20 mil por unidade habitacional é concedido a pessoas com renda de até quatro salários mínimos, para reduzir o custo da entrada e facilitar o acesso às residências, que são financiadas por até 420 meses pela Caixa Econômica Federal. Outros critérios incluem não possuir casa própria ou ter participado de outros programas habitacionais do poder público anteriormente e ter o crédito aprovado com o agente financeiro.

Os compradores também conseguem descontos variados pelo programa federal Minha Casa, Minha Vida, bem como podem utilizar o FGTS para abatimento do saldo devedor. Esses benefícios governamentais viabilizam a aquisição da moradia, uma vez que diminuem significativamente o montante inicial que precisaria ser dado pelas famílias e garantem prestações mais acessíveis, com valores médios de R$ 730 mensais.

O Residencial CampoBello Gold apresenta imóveis com metragens de 42,34 e 46,47 m², divididos em dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço externa e são construídas em terrenos que permitem ampliações. Todas as unidades possuem espaço para uma vaga de garagem, quintal privativo e passagem lateral, além de serem entregues com piso, louças, metais, tanque e janelas com esquadrias em alumínio.

O empreendimento, cujo investimento superou a marca dos R$ 42,3 milhões, fica no bairro Colônia Dona Luzia, a 12 minutos do centro da cidade e próximo a serviços de saúde, transporte público, escolas e estabelecimentos comerciais.

O auxiliar de produção José Alves da Mota, 47 anos, veio de Manaus para o Paraná há três anos em busca de melhores oportunidades para a família. E aqui ele encontrou tudo o que precisava. Com o subsídio concedido pelo programa Casa Fácil, o auxiliar conseguiu realizar o maior anseio de toda família: conquistar a moradia própria. “É uma sensação maravilhosa de realização. Na vida da gente uma casa é tudo. Você pagar uma coisa e saber que é sua. Sair do aluguel para uma casa é uma coisa maravilhosa, é um recomeço de uma vida”, comemorou.

Mota destaca a importância do apoio do Estado para tornar esse sonho possível e expressou gratidão por tudo o que o Paraná lhe proporcionou. “O subsídio foi uma grande ajuda, reduzindo o valor da casa. Estou agradecido por tudo, pelos benefícios que o Paraná dá, e a Cohapar também. Agradecido pelo que o Paraná tem oferecido a nós”, afirmou.