Definida empresa que vai realizar obra do governo em Cornélio Procópio

Da Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou nesta semana o resultado da licitação para a construção de um novo trevo rodoviário de acesso ao Hospital Regional de Cornélio Procópio, na PR-160. O Consórcio Trevo do Hospital foi declarado vencedor do certame, com proposta de R$ 14.650.000,00, após ser habilitado pela comissão de contratação do DER/PR.

Formado pelas empresas Contersolo Construtora de Obras Ltda., Gaissler Moreira Engenharia Civil Ltda. e LL Zocco Projetos Ltda., o consórcio obteve a terceira colocação na fase classificatória, mas foi convocado após a desclassificação das duas primeiras concorrentes por descumprimento de exigências previstas no edital.

O projeto prevê a execução de obras em um trecho de aproximadamente 540 metros, entre os quilômetros 48 e 49 da PR-160, nas imediações do hospital. A nova estrutura incluirá uma rotatória alongada com faixa exclusiva para retorno, além de adequações nos acessos de entrada e saída da unidade hospitalar.

As intervenções contemplam ainda o prolongamento das vias marginais Rua Francisca R. da Silva e Rua Leonor N. da Silva, que serão conectadas à Avenida Hélio Registro e à Rua Reginal Perisse da Silva. Também serão implantados passeio para pedestres, novo sistema de drenagem de águas pluviais e serviços complementares. O projeto utilizará pavimento flexível asfáltico tanto na pista central quanto nos acessos e marginais.

A licitação ocorreu na modalidade de Contratação Integrada, abrangendo tanto a execução da obra quanto a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia. O cronograma prevê um prazo total de 450 dias para conclusão, sendo os cinco primeiros meses destinados aos estudos e elaboração dos projetos, que poderão confirmar ou ajustar as soluções técnicas previstas no anteprojeto. Os 10 meses seguintes serão dedicados à execução da obra.

O anteprojeto foi desenvolvido e doado ao DER/PR pela Prefeitura de Cornélio Procópio, com o objetivo de melhorar o acesso ao hospital e garantir mais segurança ao tráfego na região.