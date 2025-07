Alunos do Norte Pioneiro participam de competição ecológica durante Semana do Meio Ambiente

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - A partir da próxima segunda-feira (04), todas as escolas municipais de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, participarão de uma ação educativa e sustentável que já se tornou tradição no município, a chamada "competição de recolhimento de lixo reciclável". A iniciativa faz parte da Semana Municipal do Meio Ambiente e é promovida pelas Secretarias Municipais de Administração, Educação e Cultura e Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Com foco na conscientização ambiental, no protagonismo estudantil e na responsabilidade comunitária, o projeto propõe que os alunos arrecadem materiais recicláveis como papel, papelão, metais, vidros, garrafas PET e latas de alumínio. Para otimizar o armazenamento, PETs e latas devem ser entregues devidamente amassados. Cada escola receberá bags específicos, fornecidos pela Secretaria de Meio Ambiente, para guardar o material.

A competição será avaliada com base na média per capita de arrecadação, ou seja, o peso total dos materiais será dividido pelo número de alunos de cada escola. A fórmula garante uma disputa justa, independentemente do tamanho das turmas. A pesagem oficial ocorrerá no dia 8 de agosto, com supervisão da equipe técnica da Secretaria e de representantes das instituições de ensino.

Como prêmio, a escola vencedora fará um passeio ao Bosque Municipal Manoel Julio de Almeida, em Cornélio Procópio. Alunos do 4º e 5º anos participarão de uma trilha ecológica orientada, enquanto as demais turmas desfrutarão de um piquenique com atividades lúdicas.

Com uma premiação atrativa, a expectativa é de que as 11 escolas da rede municipal de Bandeirantes se empenhem ao máximo na disputa. Mais do que estimular o espírito de competição e proporcionar momentos de lazer e diversão às crianças, a iniciativa tem como principal objetivo despertar a conscientização ambiental. A proposta vai além da simples coleta e descarte de materiais recicláveis, incentivando uma mudança de atitude e maior responsabilidade com o meio ambiente.

Além do aspecto educativo, a ação também está alinhada com as normas de saúde pública. Conforme estabelece a Lei Estadual nº 13.331/2001, cabe aos municípios fiscalizar e garantir a destinação adequada dos resíduos. Nesse contexto, vale lembrar, e reforçar, que o descumprimento dessas obrigações pode resultar em penalidades, como multas, por infrações às normas sanitárias em vigor no Estado do Paraná.