Jovem leva vários tiros enquanto dormia e acorda sem perceber que havia sido alvejado

Redação - Folha Extra

Cornélio Procópio - Um jovem de 19 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio registrada no início da manhã da última segunda-feira (28) após suspeitos invadirem sua residência e atirarem contra ele enquanto dormia. O crime foi registrado no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. O que chamou a atenção no caso é que a vítima acordou depois de levar os tiros e não viu o atirador.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o caso aconteceu no bairro Figueira e os policiais foram acionados pela mãe da vítima que relatou que, após escutar tiros, viu um homem saindo de sua casa. Na sequência, a mulher foi até o quarto do filho onde encontrou o jovem ferido.

Diante da situação, as equipes a PM e SAMU foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência e a vítima. No local, foi constatado pelos socorristas que a vítima apresentava vários ferimentos causados por disparos, sendo que alguns haviam traspassado algumas regiões do corpo. Ele foi socorrido e levado para Santa Casa.

Antes de ir ao hospital, o relato do jovem aos policiais chamou a atenção da equipe. Segundo as informações, ele disse que estava dormindo e acordou após os disparos, por isso não conseguiu ver quem era o autor do crime.

Durante diligências para apurar o crime, a equipe da PM chegou até um homem apontado como suspeito de ser o autor dos disparos, mas ele negou. Na sequência, um menor que também teria participação no crime foi detido de confirmou que ele e o homem estavam envolvidos na situação. Frente aos fatos, o suspeito foi preso e o menor apreendido.

O caso segue sendo investigado.