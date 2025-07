Mãe é presa após deixar homem de 35 anos morar e transar com sua filha em sua casa

Redação - Folha Extra

PARANÁ - Uma mulher e um homem foram presos após a equipe da Polícia Civil receber informações de que o suspeito estava morando e transando com uma menina de 13 anos, tudo isso com o consentimento da mãe da menor. A situação foi registrada no município de Rio Azul, Região Central do Paraná.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, a equipe esteve na residência da família após receber denúncias de que uma menor de idade estava sofrendo abuso sexual. No local, a menina foi encontrada sozinha com um homem de 35 anos que foi preso pelo crime de estupro de vulnerável após confirmar que estava morando, dormindo e mantendo relações sexuais com a menina. O Suspeito também disse saber que ela tinha 13 anos.

Na sequência, os policiais foram até o trabalho da mãe da menor que também foi presa por permitir que o suspeito morasse em sua residência e tivesse relações sexuais com sua filha. A mulher chegou a resistir a prisão. Os agentes ainda levantaram informações de que a mulher teria realizado um teste de gravidez na filha quando a menina tinha 12 anos e passou a dar anticoncepcional para menina, o que mostra que os abusos podem ter começado bem antes.

De acordo com a Lei Brasileira, manter relação sexual com crianças ou adolescentes com idade inferior aos 14 anos é crime de estupro de vulnerável independente do consentimento do menor ou de seus responsáveis.