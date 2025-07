Homem morre após caminhão perder os freios e cair de ribanceira

Redação - Folha Extra

NOVA FÁTIMA - Um motorista morreu vítima de grave acidente de trânsito registrado na manhã desta quinta-feira (31). Conforme as informações apuradas pela reportagem da Folha, o caminhão que ele dirigia perde os freios e caiu em uma ribanceira. A situação foi registrada na Zona Rural do município de Nova Fátima, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha junto a equipe do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira em uma estrada rural entre os bairros dos Messias e Areião. O motorista dirigia um caminhão Mercedes Benz quando o veículo teria apresentado problemas mecânicos e ficou sem freios em uma descida íngreme. Com isso, o homem perdeu o controle da direção e acabou caindo em uma ribanceira. O veículo que transportava madeiras chegou a capotar e ficou com a cabine destruída.

Equipes de socorro foram acionadas e estiveram no local para prestar atendimento a vítima, mas infelizmente o homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Não foram divulgadas maiores informações sobre a localização do corpo do motorista. Um homem que etaria como passageiro no veículo também teria ficado ferido.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigada.