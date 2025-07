Criança de bicicleta é atropelada por carro e tem ferimentos graves

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Uma criança de 11 anos sofreu ferimentos graves após ser atropelada por um carro enquanto andava de bicicleta. A situação foi registrada no início da noite desta terça-feira (29) no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, e a vítima encaminhada ao hospital com suspeita de fraturas.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, por volta das 19h00 a guarnição recebeu um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência do tipo atropelamento de pedestre com uma criança ferida. Diante do chamado, os agentes se deslocaram até a Rua Amazonas, na Vila Ribeiro, para averiguar a situação.

No local, a equipe se deparou com um menino de 11 anos com ferimentos e escoriações. Os socorristas foram informados que o menor estava andando de bicicleta quando acabou sendo atropelado por um automóvel. Após receber os primeiros socorros, a criança foi encaminhada ao hospital com suspeita de fratura em suas duas pernas.

Não foram divulgadas maiores informações em relação ao motorista envolvido no acidente.