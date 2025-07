Mãe escuta tiro e encontra filho baleado dentro de sua casa

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um jovem de 19 anos foi baleado dentro de casa na manhã de terça-feira (28), em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná. O caso ocorreu por volta das 10h53 na Rua Figueira. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo e socorrida com vida.

De acordo com o relato da mãe da vítima, os dois estavam no interior da residência quando um homem pulou o muro dos fundos, chamou por seu filho e, em seguida, efetuou os disparos. A testemunha relatou ainda que, ao ouvir os tiros, saiu da casa e viu o autor correndo. Segundo ela, o suspeito chegou a apontar a arma em sua direção, mas não disparou e fugiu logo depois.

A mãe da vítima contou que voltou para dentro da residência e encontrou o filho ferido em cima da cama. Ela acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar, que rapidamente chegaram ao local. O jovem foi atendido pela equipe médica e encaminhado à Santa Casa de Cornélio Procópio.

A Polícia Militar realizou buscas nas imediações para tentar localizar o autor do crime, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil e a Polícia Científica também estiveram no local para realizar os procedimentos de investigação e perícia.

O estado de saúde da vítima não foi divulgado. A motivação e a identidade do autor ainda são desconhecidas, e o caso segue sob investigação.