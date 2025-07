Colisão entre motos deixa duas pessoas feridas no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas registrado na noite da terça-feira (28) deixou duas pessoas feridas na rodovia PR439 em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h30 e envolveu duas motocicletas no entroncamento da PR439 com a BR153. Conforme os relatos colhidos no local, o condutor de uma Honda CG 125 seguia pela rodovia PR439 sentido ao entroncamento com a BR153 quando acabou atingindo uma Honda CG 150 no momento em que a mesma atravessava a pista.

Com a violência do impacto, o condutor da CG 125, um homem de 39 anos, assim como o condutor da CG 150, um homem de 40 anos, tiveram ferimentos. Eles foram socorridos e encaminhados ao hospital de Santo Antônio da Platina para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência.