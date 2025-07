Padre de Ibaiti passa bem após realizar nova cirurgia

Além disso, as boas notícias são de que as funções renais seguem preservadas e que os drenos colocados nos pulmões estão funcionando adequadamente.

De acordo com o boletim médico, o padre realizou uma cirurgia nesta segunda-feira (28) para realizar procedimentos na região do tórax. O procedimento foi bem-sucedido e o padre apresenta a evolução clínica esperada pelos médicos no pós-operatório.

IBAITI - A Santa Casa de Londrina divulgou na manhã desta terça-feira (29) uma atualização sobre o quadro clínico do Padre Leandro Malaquias , vítima de um grave acidente na PR092 no último dia 21. Conforme o informe, o religioso realizou uma cirurgia e passa bem.

