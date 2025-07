Justiça denuncia homem por estupro e tentativa de feminicídio contra mulher transexual

Redação - Folha Extra

JACAREZINHO - O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Jacarezinho, apresentou denúncia criminal contra um homem investigado pelos crimes de estupro, tentativa de feminicídio e furto qualificado cometidos contra uma mulher transexual. O caso ocorreu no dia 14 de julho de 2025, no município de Jacarezinho, localizado no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com as investigações, a vítima aceitou uma carona oferecida pelo denunciado, que estava acompanhado por outros dois homens ainda não identificados, após sair de uma festa tradicional na cidade. Durante o trajeto, em um trecho entre a Vila Rosa e a Estrada da Água Feia, os dois passageiros do veículo tentaram violentar sexualmente a vítima com o uso de força física. A mulher resistiu e conseguiu se jogar do carro em movimento para escapar da agressão.

Mesmo assim, os três homens perseguiram e passaram a agredi-la com pedras, pedaços de madeira e esganadura. Segundo a denúncia do MPPR, durante a sequência de agressões, os suspeitos proferiram ofensas verbais relacionadas à condição de mulher transexual da vítima. A vítima sobreviveu ao ataque ao fingir estar morta. Após deixarem o local, os agressores ainda furtaram a quantia de R$ 150 que a mulher carregava.

O Ministério Público qualificou a tentativa de homicídio como feminicídio, por ter sido motivada pelo gênero da vítima, além de considerar o uso de recurso que dificultou sua defesa. Também foi incluída a acusação de furto qualificado, pela subtração do dinheiro em contexto de violência.

Diante da gravidade dos fatos e da vulnerabilidade da vítima, a Promotoria de Justiça requereu que ela seja ouvida em juízo por meio de depoimento especial, como previsto na legislação brasileira. O MP também solicitou a condenação do denunciado pelos crimes imputados e o pagamento de R$ 50 mil à vítima como forma de reparação pelos danos sofridos.

O processo segue em trâmite na Justiça de Jacarezinho. A identidade da vítima foi preservada pelas autoridades para garantir sua segurança e integridade. As investigações continuam para identificar os demais envolvidos no caso.