Idoso vai parar no hospital após ser atacado por três cachorros

Redação - Folha Extra

BANDEIRANTES - Um homem de 62 anos ficou ferido após ser atacado por três cachorros. A situação foi registrada na tarde do sábado (26) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, e a vítima foi parar no hospital.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volt adas 17h30 os policiais foram acionados pelos socorristas do Corpo de Bombeiros para prestar apoio a uma situação onde um idoso havia sido atacado em via pública por três cães. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe foi informada que o homem havia sido encaminhado ao hospital para receber atendimento médico devido aos ferimentos causados pelo ataque de três cães de porte médio sem raça definida. Em contato com a tutora dos animais, os policiais foram informados que ela saiu para trabalhar e os cães ficaram na varanda da residência sob cuidados do seu filho menor de idade. A mulher ainda relatou que os cães podem ter escapado do quintal.

Na sequência, a equipe policial se deslocou até o hospital onde, em contato com a vítima, o homem passou a relatar que estava caminhando pela rua quando foi surpreendido pelos animais que o atacaram causando ferimentos em suas duas pernas.

Frente aos fatos, a equipe policial prestou apoio a equipe da Defesa Civil que recolheu os animais. A mulher responsável pelos cachorros foi encaminhada para confecção do Termo Circunstanciado.