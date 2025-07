Criança com paralisia cerebral morre carbonizada em incêndio nos Campos Gerais

DA REDAÇÃO/DCMAIS - FOLHA EXTRA

TELÊMACO BORBA - Uma criança morreu durante um incêndio na noite deste domingo (27), em Telêmaco Borba, na região dos Campos Gerais do Paraná. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino morreu carbonizado dentro da casa onde morava, na Rua Santa Efigênia, bairro Belo Monte. A guarnição foi acionada por volta das 22h15 para atender a ocorrência.

A Polícia Militar também foi chamada e, segundo informações divulgadas pelo 26º Batalhão da PM, ao chegarem ao local, os policiais reforçaram o isolamento da área, já iniciado pelas equipes de combate ao fogo.

O incêndio atingiu uma casa de madeira situada nos fundos de um terreno onde há outra residência. Segundo relato da moradora, ela ouviu barulhos estranhos e, ao sair para verificar, encontrou sua casa em chamas.

Dentro do imóvel estava seu filho, de nove anos, portador de paralisia cerebral e da síndrome de West – condição neurológica rara que compromete severamente a mobilidade e exige cuidados especiais. Devido à intensidade do fogo e à sua limitação física, o menino não conseguiu se salvar e morreu no local.

Segundo a PM, a mãe tentou resgatar o filho, mas sofreu queimaduras nos braços e no rosto. Apesar dos ferimentos, ela recusou atendimento médico prestado pelas equipes do SAMU.

A tragédia mobilizou diversas forças de segurança e emergência. Além do Corpo de Bombeiros e da PM, também estiveram no local equipes da Polícia Civil, Criminalística e Instituto Médico Legal (IML). Após os procedimentos periciais, o corpo da criança foi encaminhado ao IML de Telêmaco Borba.

As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.