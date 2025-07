Jovem é executado com vários tiros dentro de casa no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Um jovem de 18 anos foi morto com vários tiros na noite do último sábado (18). O crime foi registrado no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 23h50 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde um homem havia sido alvejado por vários tiros. Diante do chamado, a equipe foi até o conjunto Figueira para averiguar a situação.

No local, um indivíduo que relatou a equipe que seu amigo estava no interior da residência ferido aparentemente por disparos de arma de fogo. Ao adentrar no local, a equipe se deparou com a vítima caída ao chão ensanguentada, sendo acionado o socorro da Equipe do SAMU. Quando os socorristas chegaram ao local, foi constatado que a vítima havia levado vários tiros, não resistiu e veio a óbito. O jovem tinha 18 anos.

Frente aos fatos, o local foi isolado para o trabalho da perícia e o corpo da vítima recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal).

O crime segue sendo investigado e até o momento os autores não foram identificados.