Acidente com moto de Jaguariaíva deixa um morto e outro em estado grave

Redação - Folha Extra

PIRAÍ DO SUL - Um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões e uma motocicleta resultou na morte de um jovem de 21 anos e deixou outra pessoa gravemente ferida na noite de sábado (27), na PR-090, no município de Piraí do Sul, região dos Campos Gerais do Paraná. A colisão foi registrada por volta das 19h no quilômetro 158 da rodovia, e mobilizou equipes de socorro e da Polícia Rodoviária Estadual.

Segundo informações levantadas no local, os veículos envolvidos foram um caminhão VW/25.320 com placas de Monte Aprazível (SP), um caminhão VW/24.280 com placas de Uraí (SP), e uma motocicleta Honda/CB 300, com placas de Jaguariaíva (PR), identificada como V-3.

Os condutores dos dois caminhões não sofreram ferimentos. O condutor da motocicleta, identificado como L.R.M. de O., de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ele estava acompanhado por um passageiro, R.K.S., de 33 anos, que sofreu ferimentos graves. A vítima foi socorrida pelas equipes de emergência e encaminhada em estado crítico ao Hospital Regional de Ponta Grossa.

De acordo com o relato oficial, os caminhões trafegavam no sentido Ventania–Piraí do Sul, enquanto a motocicleta seguia na direção oposta. Ao chegar no trecho do quilômetro 158, o condutor da motocicleta perdeu o controle da direção, cruzou a pista e colidiu com ambos os caminhões. Após o impacto, a moto caiu na rodovia com os dois ocupantes. O choque foi violento e resultou em danos significativos aos veículos envolvidos, principalmente à motocicleta.

A colisão provocou a interdição total da rodovia PR-090 em ambos os sentidos por cerca de duas horas, para atendimento da ocorrência, trabalho da perícia técnica e remoção dos veículos. O corpo da vítima fatal foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. Equipes da Polícia Rodoviária Estadual permaneceram no local para orientação do tráfego e levantamento dos dados. O trecho foi liberado após os trabalhos da perícia e limpeza da pista.