Norte Pioneiro pode ter tempestades severas com ventos de até 100 km/h

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil do Paraná, emitiram há poucas horas um alerta de tempestades severas para mais de 360 municípios de todo o Estado, incluindo a região do Norte Pioneiro e Campos Gerais. O alerta é válido para noite do domingo (27) e madrugada da segunda-feira (28) com chuvas e ventos fortes.

De acordo com o Sistema Meteotológico do Paraná, o domingo contou com tempo instável em várias regiões do país com sol e calor. Porém, uma frente fria que vem avançando rapidamente da região Sul deve causar uma mudança drástica nas condições climáticas nas próximas horas.

Conforme aponta o Inmet, diferentes regiões do país estão em alerta amarelo, que significa que as tempestades devem ser moderadas. Porém, a região do Norte Pioneiro e dos Campos Gerais está em alerta laranja, o que significa que as tempestades podem ser severas com queda de temperatura acentuada, chuvas, ventos fortes, descargas elétricas e até mesmo grazino.

Além disso, a chuva pode trazer ventos fortes de até 100 km/h, o que pode provocar queda de árvores, estruturas metálicas, destelhar casas entre outras situações de risco. A orientação da Defesa Civil é para que as pessoas evitem permanecer ou estacionar veículos próximos aos locais de risco e, em caso de ventos fortes, busquem abrigo em locais adequados e seguros.

Também há risco de queda de energia e descargas elétricas, além de alagamentos e estragos em plantações. Neste caso, a orientação é para que as pessoas evitem permanecer próximo a torres de transmissão e evitar utilizar aparelhos eletrônicos durante a tempestade. Em caso de emergência, ligar para os números 193 ou 199.

Na região do Norte Pioneiro, o alerta é válido para os municípios de Abatiá, Andirá, Assaí, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Congonhinhas, Conselheiro Mairinck, Cornélio Procópio, Curiúva, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Itambaracá, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Nova Fátima, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

Já nos municípios da região que fazem parte dos Campos Gerais, o alerta é válido para Arapoti, Jaguariaíva, Piraí do Sul, Sengés e Ventania.

No município de Wenceslau Braz, por exemplo, a previsão do Simepar aponta que a temperatura deve cair e os ventos ficarem mais fortes a partir das 23h00 com rajadas de até 30 km/h. Já durante a madrugada, há previsão de 9mm de chuva com rajadas de ventos de até 60 km/h.