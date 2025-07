Pai suspeito de matar bebê nos Campos Gerais tem perfil violento e traços de psicopatia, diz delegado

DA REDAÇÃO/G1 PARANÁ - FOLHA EXTRA

PONTA GROSSA - Lucas Rodrigues Soares, suspeito de agredir e matar o próprio filho, um bebê de dois meses de idade, possui histórico de outras agressões, segundo a Polícia Civil. De acordo com a corporação, ele é suspeito de agredir uma criança de três anos em 2016, outro bebê de dois meses em 2021, e também a esposa no início de 2025, quando ela estava grávida do bebê que morreu na última sexta-feira (18).

Segundo o delegado Luis Gustavo Timossi, quando questionado sobre o caso mais recente, em interrogatório realizado nesta quarta (23), o homem não esboçou nenhuma reação.

"Ele demonstra personalidade violenta. Ele tem outras ocorrências de lesão corporal também não envolvendo crianças, e aponta psicopatia em relação a agressões de menores, crianças de tenra idade que não têm a mínima chance de se defender", diz o delegado.

Lucas está preso preventivamente em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Ele foi detido no sábado (19), após a companheira dele contar que acordou durante a madrugada para amamentar e encontrou o bebê morto, com sinais de agressão. Relembre detalhes mais abaixo.

O homem voltou a ser ouvido pela equipe de investigação após a Polícia Científica finalizar o exame de necropsia feito no corpo da vítima.

O laudo da perícia aponta que o bebê estava com diversos ferimentos no rosto e na cabeça, e que a causa da morte da criança foi traumatismo cranioencefálico causado por "ação contundente".

No interrogatório, Lucas disse "não lembrar" de ter feito nada contra o filho. À polícia, ele alegou que a única coisa de diferente que aconteceu foi o filho se engasgar com leite, momentaneamente, no final da tarde de sexta. Ele disse que, depois disso, o bebê dormiu até a hora que ele foi deitar.

"A investigação aponta o homicídio doloso e descarta engasgo acidental. Vale ressaltar que o suspeito foi questionado diversas vezes se teria ocorrido alguma queda que pudesse ter causado lesão na criança e ele nega. [...] Ele estava sozinho com a criança quando ela sofreu essas lesões decorrentes de agressão - uma ação contundente; ou seja, um trauma, uma pancada que ela sofreu e acabou vindo a óbito", complementa o delegado Timossi.

A Polícia Civil aguarda o resultado do laudo pericial feito na casa da família e outras diligências para finalizar o inquérito, mas o delegado adianta que Lucas deve ser indiciado pelo crime de homicídio doloso, ou seja, com intenção de matar.

Até a última atualização desta reportagem, o suspeito não tinha defesa constituída.

Mãe buscou ajuda para o bebê durante a madrugada

De acordo com o relatório divulgado pela Guarda Civil Municipal (GCM), a mãe do bebê, uma mulher de 32 anos de idade, chegou em casa do trabalho por volta das 23h de sexta-feira (18). O suspeito, de 37 anos, disse a ela que tinha alimentado a criança e, por isso, deveria deixá-la dormindo.

Às 3h de sábado, a mulher acordou para amamentar e foi até o carrinho, momento em que percebeu que o menino estava com a pele fria e um ferimento no olho. Ela, então, pediu o telefone do companheiro para ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi agredida. O homem é suspeito de esfaquear a perna da mulher.

Ainda conforme a GCM, a mãe voltou para cama e fingiu estar desacordada até que o homem estivesse dormindo. Em seguida, pegou o filho nos braços, pulou o muro e foi até a base regional para buscar ajuda.

A equipe médica foi acionada pelos guardas, mas o bebê não tinha sinais vitais.

Segundo o relatório, o homem foi encontrado e preso em flagrante pelos guardas dentro do quarto da casa. Depois de dizer que não sabia o que tinha acontecido, ele falou que o bebê havia engasgado às 18h de sexta-feira e que não chamou o socorro médico por "não saber o que relatar".