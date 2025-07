Com apoio de policiais do estado de São Paulo, ladrão de gados é preso no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CAMBARÁ - Na manhã desta sexta-feira (25), a Polícia Militar do Paraná, em uma operação conjunta com a Polícia Civil do estado de São Paulo, realizou a prisão de um homem investigado por furto de gado no interior paulista. A prisão foi realizada no município de Cambará, região do Norte Pioneiro.

De acordo com a PM, a operação teve início por volta das 06h00, no bairro Nova Cambará, onde as equipes se uniram em uma força tarefa para capturar o investigado. No endereço alvo, o suspeito foi localizado pelos policiais e informado sobre o mandado de prisão vigente.

Com isso, o suspeito foi detido sem resistência e conduzido, em segurança, para os trâmites legais e, posteriormente, foi encaminhado à cidade de Itupeva, estado de São Paulo, onde as investigações e os procedimentos complementares serão realizados.

Ainda no local, além da prisão, os policiais deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão, conforme autorização judicial. Durante a diligência, os policiais apreenderam cinco celulares de diferentes marcas, diversos documentos e um veículo modelo Renault Kwid, de cor prata.