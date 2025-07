Idosa é salva por policiais minutos antes de explosão nos Campos Gerais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

PONTA GROSSA - Na noite desta quinta-feira (24), por volta das 19h30, policiais militares do Choque do 1º Batalhão da Polícia Militar do Paraná realizaram o resgate de uma idosa durante um incêndio em uma residência no bairro Santo Antônio, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. A ação rápida e heroica evitou uma tragédia de maiores proporções.

Durante deslocamento operacional da Operação Sinergia, a equipe avistou as chamas consumindo uma casa na Rua Cornélio Procópio e se alastrando perigosamente em direção à residência vizinha, além de atingirem a rede elétrica da via. Imediatamente, os policiais isolaram a área para preservar a segurança de moradores e pedestres.

Ao se aproximarem do local, os agentes visualizaram uma mulher de 62 anos dentro de uma das casas ameaçadas pelo fogo. Com dificuldades de locomoção devido a problemas de saúde, ela não conseguia sair sozinha. Diante da gravidade da situação, os policiais entraram no imóvel e conseguiram retirá-la em segurança instantes antes de explosões na rede elétrica.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e atuaram no combate às chamas e no atendimento à vítima. A Companhia Paranaense de Energia (COPEL) também prestou apoio ao isolar a fiação energizada, que oferecia risco de novos acidentes.