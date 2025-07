Após tarifa dos EUA, Brasil sofre novo baque com taxa de até 77% imposta pela Venezuela

DA REDAÇÃO/JOVEM PAN NEWS

Empresários brasileiros foram surpreendidos nesta quarta-feira (24) com o anúncio do governo da Venezuela sobre a aplicação de novas tarifas de importação a produtos provenientes do Brasil. As taxas, que variam entre 15% e 77%, afetam diretamente a entrada de mercadorias brasileiras no país vizinho e representam uma quebra no acordo bilateral firmado entre os dois países em 2014, que previa isenção tarifária para produtos acompanhados de certificado de origem.