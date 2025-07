Estado libera R$ 1,1 milhão para entidades sociais dos Campos Gerais

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Os convênios foram assinados nesta quinta-feira (24) pelo secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, com representantes de quatro instituições beneficiadas na região. Os repasses são provenientes do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA) e foram deliberados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA). O edital prevê repasses para 498 instituições em todo o Estado.

O objetivo do investimento é fortalecer o trabalho de organizações da sociedade civil que atuam na promoção social e no atendimento a públicos vulneráveis, com foco em garantir estruturas adequadas, atendimento humanizado e resultados concretos para a população. “O Governo do Paraná tem como prioridade garantir políticas sociais sólidas. Esses investimentos são frutos do diálogo com os municípios e da valorização das instituições que estão na ponta, atuando diretamente com quem mais precisa”, destacou o secretário.

Em Ponta Grossa, a Escola de Guardas-Mirins Tenente Antônio João foi contemplada com R$ 299 mil. O dinheiro será aplicado na melhoria do atendimento e na reestruturação do espaço físico da instituição. O projeto tem como foco criar um ambiente mais acolhedor para os 230 usuários atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), incluindo crianças, adolescentes e suas famílias.

A Associação Reviver de Assistência ao Portador do Vírus HIV, também no município, vai receber R$ 289 mil. Os recursos serão utilizados para aquisição de uma van, considerada essencial para a execução do projeto "Juntos na Estrada". Segundo a instituição, o veículo será fundamental para ampliar o acesso de 95 crianças e adolescentes atendidos pela entidade a atividades externas de dança, música, artes, cultura, lazer e esportes.

Em Castro, a Associação de Assistência Social de Castrolanda foi beneficiada com um repasse de R$ 101 mil. O valor será aplicado na compra de 30 notebooks. O objetivo do projeto é promover a inclusão digital e o desenvolvimento de habilidades socioeducativas entre os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Com o uso de recursos tecnológicos, a proposta busca garantir o acesso à educação, cultura, esporte e lazer, além de fortalecer os vínculos familiares e comunitários, respeitando os direitos à liberdade, dignidade e respeito.

No município de Prudentópolis, o Serviço de Obras Sociais teve dois projetos aprovados, totalizando R$ 480 mil. Os recursos serão utilizados para aquisição e instalação de dois playgrounds adaptados. Os espaços serão implantados em cada uma das unidades do SCFV da instituição, com o objetivo de oferecer ambientes seguros, inclusivos e estimulantes para o lazer e o desenvolvimento físico e social das crianças e adolescentes atendidos.