Ratinho Junior entrega casas em três municípios do Norte Pioneiro

NORTE PIONEIRO - O Governo do Paraná entregou, nesta quinta-feira (24), um total de 273 unidades habitacionais em três municípios do Norte Pioneiro: Andirá, Santo Antônio da Platina e Guapirama. As moradias foram viabilizadas por meio do programa Casa Fácil Paraná, da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), com recursos estaduais que subsidiam a entrada no financiamento para famílias de baixa renda.

Em Andirá, foram entregues 134 casas no Residencial Paris, construído pela Construtora Pizolato. O empreendimento recebeu aporte de R$ 2 milhões do Governo do Estado, utilizados como subsídio para o financiamento de 125 famílias com renda mensal de até quatro salários mínimos. As unidades fazem parte do programa Casa Fácil, considerado pelo governo estadual como o maior programa habitacional em execução no país.

Durante a solenidade de entrega, o governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve acompanhado dos secretários estaduais Guto Silva (Cidades) e Sandro Alex (Infraestrutura), além de deputados federais e estaduais. Segundo o governador, o programa Casa Fácil já superou a marca de 100 mil moradias entregues em todo o Paraná, com o objetivo de ampliar o acesso à casa própria e impulsionar a geração de empregos no setor da construção civil.

Ainda no Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, foram entregues 88 apartamentos do Pátio Horizonte Residencial, localizado no bairro Vila Galvão. O empreendimento teve investimento total de R$ 15,3 milhões, com R$ 1,1 milhão em subsídios do Governo do Estado repassados à Cohapar. Os subsídios beneficiaram 68 famílias. A obra é fruto de parceria entre o Governo do Paraná, a Caixa Econômica Federal e a construtora Crzenge Incorporadora.

O secretário das Cidades, Guto Silva, destacou o impacto econômico e social dos investimentos. Segundo ele, além de beneficiar as famílias com moradias, os empreendimentos impulsionam o comércio local e criam postos de trabalho durante a execução das obras.

No mesmo dia, 51 famílias de Guapirama receberam as chaves das unidades do Residencial Novo Horizonte. A cidade, que possui menos de 5 mil habitantes, foi contemplada com o projeto habitacional construído pela Construtora Aviv. O empreendimento contou com investimento total de R$ 5,2 milhões, dos quais mais de R$ 1 milhão foram repassados pelo programa Casa Fácil Paraná. Os recursos estaduais foram destinados ao subsídio da entrada do financiamento, com valor de R$ 20 mil por família.

As famílias de Guapirama também tiveram acesso aos benefícios do programa federal Minha Casa, Minha Vida, incluindo descontos variáveis de acordo com a faixa de renda e a possibilidade de utilização do saldo do FGTS como parte do pagamento. Com isso, as prestações mensais dos financiamentos foram reduzidas, com prazo de pagamento de até 420 meses.

A área do Residencial Novo Horizonte conta com infraestrutura urbana completa, incluindo escolas, comércio local e espaços de lazer, como quadras esportivas e pista de skate.

Com a entrega das 273 moradias nas três cidades, o Governo do Paraná amplia o alcance de seus programas habitacionais no Norte Pioneiro, com foco em atender famílias com menor poder aquisitivo. Segundo a Cohapar, os critérios para concessão dos subsídios estaduais priorizam famílias com renda mensal de até quatro salários mínimos, sem imóvel próprio e residentes no município há pelo menos dois anos.

Os empreendimentos entregues nesta quinta-feira foram construídos em parceria com a iniciativa privada e instituições financeiras, com contrapartidas do Governo Federal e gestão da Companhia de Habitação do Paraná. O programa Casa Fácil Paraná prevê, além dos subsídios, a regularização fundiária e apoio técnico às prefeituras na elaboração de projetos habitacionais.

As entregas seguem o cronograma de expansão do programa estadual, que deve atingir outras regiões do Paraná nos próximos meses, com a meta de alcançar 150 mil moradias até o final do atual mandato do governo estadual.