Governo autoriza R$ 65 mi para infraestrutura e três municípios da região estão na lista

Redação - Folha Extra

NORTE PIONEIRO - O Governo do Estado autorizou nesta semana licitações que somam R$ 64.847.629,08 em investimentos para obras de infraestrutura urbana e rural em 19 municípios paranaenses. Os recursos, viabilizados pela Secretaria das Cidades (Secid), serão aplicados em projetos de pavimentação asfáltica e na modernização da iluminação pública com tecnologia LED. A maior parte do valor será repassada por meio de transferências voluntárias, totalizando R$ 62,8 milhões, enquanto outros R$ 2,5 milhões virão do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM).

Entre os municípios contemplados estão Ibaiti, Jacarezinho e Tomazina, localizados no Norte Pioneiro. Em Tomazina, as obras incluem intervenções na Estrada Vicinal da Serraria e na Rua Francisco de Paula Vitor, em áreas que ligam o perímetro urbano à zona rural. Os investimentos visam melhorar o tráfego e o acesso para os moradores da região. Já Ibaiti está entre os municípios que receberão investimentos para substituição da iluminação pública convencional por luminárias de LED, o que representa avanços em eficiência energética e segurança urbana.

As obras abrangem diferentes frentes. Do total autorizado, R$ 24,6 milhões serão destinados à pavimentação de vias diversas, R$ 29,8 milhões aplicados na pavimentação de leito natural por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova, e R$ 10,3 milhões serão utilizados na modernização da iluminação pública.

Além dos municípios do Norte Pioneiro, também serão beneficiadas cidades como Piên, Nova Prata do Iguaçu, Mariópolis, Capitão Leônidas Marques, Santa Tereza do Oeste, Cidade Gaúcha, Borrazópolis, Nova Esperança do Sudoeste, Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul, Santa Mariana, Contenda, Tibagi, Japurá, Querência do Norte, Engenheiro Beltrão e Imbaú.

Entre os destaques, Capitão Leônidas Marques receberá R$ 9,5 milhões para pavimentação de ruas, enquanto Piên contará com R$ 6,9 milhões para obras em trecho que liga o município à divisa com Santa Catarina. Em todo o Estado, os recursos autorizados deverão resultar em melhorias estruturais que impactam diretamente a mobilidade e os serviços urbanos nos municípios.