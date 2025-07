Moradores de Jundiaí do Sul são alvos de tentativa de golpe com falsos assistentes sociais

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

JUNDIAÍ DO SUL - O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Jundiaí do Sul, no Norte Pioneiro do Paraná, emitiu um alerta à população nesta quarta-feira (23), após identificar uma tentativa de golpe envolvendo falsos agentes sociais. Segundo comunicado publicado nas redes sociais da instituição, pessoas não autorizadas estariam visitando residências no município e se passando por funcionários do CRAS com o objetivo de coletar informações pessoais dos moradores.

De acordo com o texto divulgado, esses indivíduos estariam utilizando a falsa identidade de servidores públicos para enganar a população e obter dados sensíveis. A direção do CRAS reforça que, no momento, não há nenhuma ação oficial em andamento que envolva visitas domiciliares para coleta de informações.

“Orientamos a não repassar nenhuma informação e, caso necessário, procure pessoalmente o CRAS Zilda Arns”, afirma o comunicado. A recomendação é que os moradores fiquem atentos e desconfiem de qualquer abordagem que envolva pedidos de dados pessoais, especialmente se feita de forma presencial e sem aviso prévio.

Outras informações e dúvidas dos moradores podem ser sanadas diretamente no Centro, que fica localizado na Rua São Francisco, 192, ou através do telefone (43) 3626-1263.

Confira o comunicado:

“Pessoas não autorizadas estão se passando por funcionários do CRAS Zilda Arns de Jundiaí do Sul (PR) e passando em algumas casas pedindo informações pessoais. Não há nenhum tipo de ação sendo realizada pela equipe do CRAS ou outros profissionais da assistência social de Jundiaí do Sul nesse sentido. Orientamos a não repassar nenhuma informação e, caso necessário, procure pessoalmente o CRAS Zilda Arns”.