Governador Ratinho Junior cumpre agenda no Norte Pioneiro nesta quinta-feira

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, cumpre agenda nesta quinta-feira (24) no Norte Pioneiro, com foco na entrega de moradias populares em três municípios da região. Ao lado dos secretários estaduais Guto Silva (Cidades) e Sandro Alex (Infraestrutura), além de deputados estaduais e federais, o chefe do Executivo participa da inauguração de conjuntos habitacionais em Andirá, Santo Antônio da Platina e Guapirama.

A primeira entrega teve início pela manhã, às 09h30, no município de Andirá. Por meio da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), o Governo do Estado investiu R$ 1,9 milhão na construção de 134 unidades do Conjunto Habitacional Residencial Paris. O empreendimento também contou com aporte de R$ 19,1 milhões do programa federal Minha Casa, Minha Vida.

Em seguida, às 11h30, a comitiva estadual seguiu para Santo Antônio da Platina, onde foi inaugurado o Pátio Horizonte Residencial. Construído na Vila Galvão, o conjunto conta com 88 moradias populares, viabilizadas com investimento estadual de R$ 1,1 milhão por meio da modalidade Valor de Entrada. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à moradia digna e melhorar a qualidade de vida das famílias da região.

No período da tarde, a última etapa da agenda ocorre em Guapirama, com a entrega do Loteamento Novo Horizonte às 13h30. O empreendimento recebeu investimento de R$ 1 milhão do Governo do Paraná, além de recursos complementares do programa Minha Casa, Minha Vida, reforçando o compromisso do Estado com a habitação social.

As ações fazem parte do programa estadual de expansão da habitação popular, voltado à redução do déficit habitacional e ao fortalecimento das políticas públicas de inclusão social no interior do Paraná.