Morte de professora causa comoção no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

BARRA DO JACARÉ - A morte de uma professora de 36 anos causou forte comoção na região do Norte Pioneiro. Juliete Calixto Aguiar era e Barra do Jacaré e morreu vítima de um AVC nesta quarta-feira (23).

De acordo com as primeiras informações, Juliete estaria em Londrina vítima de Acidente Vascular Cerebral e, infelizmente, não resistiu e veio a óbito. Seu corpo será transladado para o município de Barra do Jacaré para velório e sepultamento que ainda não tiveram horário definindo.

A morte da professora causou forte comoção no município e entre a comunidade escolar. Além de ser uma professora que lecionou por muitos anos no Colégio Estadual Cívico Militar Stella Maris, em Andirá, Juliete também era bastante conhecida e irmã da primeira dama do município de Barra do Jacaré.

Em paralelo ao trabalho na área da educação, Juliete também foi empreendedora e empresária fundando a Loja Dona Florinda. Nas redes sociais, amigos, familiares, alunos e escolas por onde Juliete passou lamentaram a morte precoce da professora que foi descrita como uma pessoa gentil e de fé.