Mulher leva golpe após receber falso prêmio de R$ 50 mil

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma mulher de 36 anos procurou a equipe da Polícia Militar de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, para denunciar ter sido vítima de um golpe após receber um falso prêmio no valor de R$ 50 mil. A situação foi registrada nesta terça-feira (22).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, a mulher compareceu a sede da Companhia e passou a relatar que recebeu uma ligação via Whatsapp sendo informada que havia recebido um prêmio de R$ 50 mil através do “Viva Sorte”. Durante a ligação, os suspeitos informaram que ela deveria acessar seu aplicativo bancário para conferir se o valor havia sido creditado.

Ainda segundo a vítima, assim que acessou o aplicativo do banco a ligação caiu e ela percebeu que havia sido bloqueada. O pior aconteceu quando ela foi conferir seu saldo, sendo constatado duas transferências nos valores de R$ 1,6 mil e R$ 555.

Frente aos fatos, a vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso. A PM também divulgou o número suspeito (54) 99191-4343 para evitar que novas pessoas caiam no golpe.