Com a presença de Ratinho Junior e Guto Silva, Governo do Paraná entregará mais de 200 residências no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

O governador Carlos Massa Ratinho Junior estará no Norte Pioneiro nesta quinta-feira (24) para cumprir uma série de compromissos voltados à habitação popular. Ao lado dos secretários das Cidades, Guto Silva, e de Infraestrutura, Sandro Alex, além de deputados estaduais e federais, ele participará da entrega de conjuntos habitacionais nos municípios de Andirá, Santo Antônio da Platina e Guapirama.

A agenda dos representantes estaduais começará logo pela manhã. Programada para acontecer às 09h30, o governador e seus acompanhantes estarão na entrega do Conjunto Habitacional Residencial Paris, na cidade de Andirá. O Conjunto foi construído na Rua Bandeirantes, e conta com 134 casas.

Logo na sequência, a comitiva seguirá para a cidade de Santo Antônio da Platina, onde, às 11h30, será realizada a cerimônia de entrega do Pátio Horizonte Residencial, construído pelo programa Minha Casa, Minha Vida, na rua Hercílio Custódio, no Bairro Vila Galvão.

Em entrevista com a reportagem da Folha, o Chefe da Casa Civil do Norte Pioneiro, Juarez Leal Daio, o Daio, comentou sobre a construção do Pátio, que é considerado uma área de luxo construída pelo Governo. “São 88 apartamentos no Pátio. Cada um com cerca de 47 metros quadrados, além de um salão de festas, piscina, academia e um espaço verde. O Pátio recebeu um investimento de R$ 20 mil por casa”, contou Daio.

No período da tarde, a agenda dos parlamentares continua na região. Às 13h30, o governador estará na cidade de Guapirama, participando da solenidade de entrega do Loteamento Novo Horizonte, onde serão entregues 51 casas, uma obra que teve cerca de R$ 6,5 milhões de investimentos, e também integra o programa Minha Casa, Minha Vida.

Estarão presentes nas cerimônias de entrega das unidades o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o secretário das Cidades, Guto Silva, o secretário de Infraestrutura, Sandro Alex, o deputado Cobra Repórter, deputada Luiza Canziani, deputado Pedro Lupion e Luiz Cláudio Romanelli, que já confirmaram a presença no evento, além de outras autoridades municipais das cidades onde as cerimônias serão realizadas.

Contudo, as entregas destas unidades habitacionais vão garantir moradias para 273 famílias da região, reforçando o compromisso do Governo do Paraná em promover inclusão social e reduzir o déficit habitacional. Os investimentos nas três cidades também representam estímulo à economia local, com geração de empregos diretos e indiretos durante as obras, além de melhorias na infraestrutura urbana e qualidade de vida para os moradores beneficiados.