Suspeitos de matar e esquartejar adolescente são encontrados no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

CORNÉLIO PROCÓPIO - A Polícia Civil segue investigando o caso da adolescente Nicolly Fernanda Pogere, de 15 anos, que foi encontrada morta e esquartejada na tarde da última sexta-feira (18) em Hortolândia, no interior de São Paulo. Neste domingo (20), dois menores suspeitos de cometer o crime foram encontrados escondidos na casa da avó de um deles que fica em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

No fim do mês passado, Nicolly viagou para cidade de Mococa para visitar o avô e aproveitou para ir a Hortolândia visitar seu namorado virtual. Apesar da relação à distância, o padrasto da vítima disse que Nicolly e o namorado se conheciam desde a infância. Após passar alguns dias na casa do namorado, a jovem deveria ter voltado para casa do avô no dia 12 de julho, o que não aconteceu. Com isso, o avô procurou a Polícia Civil para registrar o desaparecimento da neta.

Já no dia 18 de julho o corpo de Nicolly foi encontrado próximo a um lago no bairro Jardim Amanda I, em Hortolândia. A cena assustou até mesmo a polícia devido aos requintes de crueldade. A jovem estava envolta em lençóis e uma lona e seu corpo apresentava várias perfurações de faca além dos membros terem disso esquartejados. Também foi constatado a sigla “PCC” escrita no corpo da jovem que, para polícia, foi uma tentativa de desviar o foco das investigações.

Após cometer o crime, o namorado de Nicolly, que tem 17 anos, e sua nova companheira, de 14 anos, fugiram para o município de Cornélio Procópio onde estavam escondidos na casa da avó do adolescente. Após serem encontrados, o casal confessou o crime e disseram que o menor não namorava mais Nicolly e que os dois tinham um novo relacionamento, mas Nicolly não aceitava e partiu para cima deles com uma faca após flagrar os dois juntos. Segundo os relatos dos menores, eles foram se defender, mas acabaram matando a vítima e se desesperaram para esconder o corpo.

Após serem apreendidos, os dois menores tiveram a internação provisória decretada sendo levados para Fundação Casa Andorinhas, em Campinas. O caso segue sendo investigado e a polícia busca descobrir se a dupla teve apoio para cometer o crime ou durante a fuga.