Mulher é espancada diante dos filhos em briga com companheiro embriagado no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ASSAÍ - Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar de Assaí, no Norte Pioneiro, neste fim de semana. A equipe foi acionada no último domingo (20), via central de comunicações, para atender uma denúncia de briga de casal em uma residência localizada na Rua Maria Alice de Souza.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma mulher de 30 anos, que relatou ter sido agredida fisicamente pelo companheiro, também de 30 anos, após ambos consumirem uma garrafa de conhaque. De acordo com a vítima, a discussão evoluiu para agressões com tapas, socos e puxões de cabelo, além de ofensas verbais.

A situação foi ainda mais grave por ter ocorrido na frente dos dois filhos do casal, de 5 e 10 anos de idade. A mulher apresentava hematomas e escoriações, mas recusou atendimento médico.

Segundo a Polícia Militar, a vítima não soube informar o paradeiro do agressor e afirmou que não desejava que ele fosse preso. Ela também foi orientada sobre o direito de solicitar medidas protetivas, mas, naquele momento, optou por não iniciar o procedimento legal. A mulher manifestou o desejo de ir para a casa da mãe, sendo acompanhada pela equipe policial até o local.