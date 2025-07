Homem é preso nos Campos Gerais acusado de agredir a esposa e matar o próprio bebê de dois meses

DA REDAÇÃO/G1 PARANÁ - FOLHA EXTRA

PONTA GROSSA - Um bebê de dois meses morreu em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. A mãe buscou ajuda na base da Guarda Municipal (GM), na madrugada do último sábado (19), mas o bebê já estava morto quando a equipe médica chegou. Segundo a Polícia Civil (PC-PR), o menino tinha sinais de agressão. O pai da criança foi preso pelos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

De acordo com o relatório divulgado pela GM, a mãe, de 32 anos, chegou em casa do trabalho por volta das 23h de sexta-feira (18). O suspeito, de 37 anos, disse a ela que tinha alimentado a criança e, por isso, deveria deixá-la dormindo.

Às 3h de sábado, a mulher acordou para amamentar e foi até o carrinho, momento em que percebeu que o menino estava com a pele fria e um ferimento no olho.

Ela, então, pediu o telefone do companheiro para ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi agredida. O homem é suspeito de esfaquear a perna da mulher.

Ainda conforme a GM, a mãe voltou para cama e fingiu estar desacordada até que o homem estivesse dormindo. Em seguida, pegou o filho nos braços, pulou o muro e foi até a base regional para buscar ajuda.

A equipe médica foi acionada pelos guardas, mas o bebê não tinha sinais vitais.

Segundo o relatório, o homem foi encontrado e preso em flagrante pelos guardas dentro do quarto da casa. Depois de dizer que não sabia o que tinha acontecido, ele falou que o bebê havia engasgado às 18h de sexta-feira e que não chamou o socorro médico por "não saber o que relatar".

O delegado da Polícia Civil (PC-PR) Juarez Mendes de Sousa Filho informou à RPC, afiliada da TV Globo no Paraná, que o menino tinha sinais de trauma na cabeça. O pai passou por audiência de custódia e teve prisão preventiva decretada.

Em nota enviado ao g1, a polícia afirmou que solicitou exames periciais para verificar a causa da morte do bebê. O caso é investigado.

Histórico de agressões

Conforme a polícia, o suspeito possui histórico de violência. Em janeiro deste ano, um boletim de ocorrência foi registrado depois de ele agredir a esposa, que estava grávida do filho que morreu neste sábado.

Em 2021, o homem teria agredido outra criança de dois meses de idade. O bebê teve uma fratura no fêmur.

Ele também é suspeito de agredir uma criança de três anos com um tapa no rosto, em 2016.