Paraná quebra recorde de investimentos e supera R$ 1 bilhão nos seis primeiros meses de 2025

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

O Governo do Paraná alcançou um marco histórico em 2025 ao registrar o maior volume de investimentos liquidados no primeiro semestre de toda a sua história. Entre janeiro e junho deste ano, foram mais de R$ 1,56 bilhão – o que representa um crescimento de 54,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o montante foi de pouco mais de R$ 1 bilhão.

É o maior volume de obras dos últimos 25 anos. Em termos comparativos, o valor representa um aumento de mais de 12 vezes em relação ao mesmo período de 2000, com R$ 131,2 milhões. Os investimentos liquidados são aqueles que já saíram do papel em termos orçamentários. Se o recorte for empenho, que é uma espécie de garantia de pagamento, o valor chega a R$ 3,07 bilhões.

“Esse resultado é fruto de um esforço contínuo para aprimorar a gestão pública, melhorar a execução orçamentária e garantir que o investimento realmente chegue aonde importa: na vida do cidadão paranaense. Nosso compromisso é com entregas concretas, que gerem desenvolvimento, qualidade de vida e resultados duradouros para o Estado”, destaca o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara.

Outro dado que chama a atenção é a velocidade com que esses investimentos estão sendo realizados. No início do ano, o Paraná já havia quebrado o recorde de maior investimento liquidado no primeiro quadrimestre do ano, com R$ 655 milhões. Nos dois meses seguintes, maio e junho, esse valor mais do que dobrou, com a execução ultrapassando a marca dos R$ 900 milhões.

Para se ter uma ideia do que representa essa aceleração, o volume executado nesses dois meses mais recentes é praticamente equivalente ao total executado durante todo o primeiro semestre de 2022 (R$ 950 milhões). “Os números comprovam que o ritmo de entregas está mais acelerado, refletindo a eficiência da gestão pública e o foco em resultados concretos para a população”, diz Ortigara.

Dentro desse R$ 1,56 bilhão do semestre, cerca de R$ 418 milhões foram investidos em obras e instalações, abrangendo rodovias, infraestrutura urbana e edificações públicas como escolas e hospitais. Um exemplo emblemático dessa cifra recorde é a Ponte de Guaratuba, uma das maiores intervenções em execução no Paraná e que segue em ritmo acelerado com 65% da obra já concluída. A previsão de entrega é para o início de 2026.

Outras obras de grande porte em andamento são a revitalização em concreto da PRC-280, com 140 quilômetros entre Pato Branco e General Carneiro, concluída há alguns dias, e as duplicações em concreto das Rodovias dos Minérios (Grande Curitiba) e da PRC-466, entre Guarapuava e Pitanga, na região central. Há ainda a pavimentação da ligação entre Mandirituba e São José dos Pinhais.

Além das obras viárias, o Estado também destinou cerca de R$ 192 milhões para a aquisição de viaturas policiais, ambulâncias, aparelhos médico-odontológicos e outros bens voltados à saúde. As forças de segurança receberam equipamentos novos e armamentos no primeiro semestre. Outro destaque foram os recursos destinados ao Casa Fácil Paraná, principalmente na modalidade Valor de Entrada, que ajudaram milhares de famílias a adquirirem a casa própria.

Esse desempenho no primeiro semestre de 2025 é reflexo da gestão fiscal responsável e do equilíbrio das contas públicas, construído ao longo dos últimos anos. “Esse cenário tem permitido ao Estado acelerar a execução de investimentos e transformar o orçamento em entregas reais”, conclui o secretário.