Casa pega fogo e idosa morre carbonizada em incêndio no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/PORTAL IBAITI - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Uma idosa de 80 anos morreu durante a madrugada desta sexta-feira (18) após um incêndio de grandes proporções atingir a casa onde ela morava, na Vila São Pedro, região central de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com informações do 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada pouco antes das 3h, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As chamas foram controladas apenas por volta das 5h30.

O fogo se alastrou rapidamente e oferecia risco de atingir residências vizinhas, localizadas na Rua Benjamin Constant. Durante o combate às chamas, os bombeiros receberam a informação de que uma pessoa estaria dentro da residência. A vítima foi encontrada já sem vida, completamente carbonizada.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas.